Если на листьях смородины появились красные пятна — что с этим делать

Как бороться с красными пятнами на листьях смородины

Смородина встречается практически в каждом саду, эта популярная культура в Украине богата витамином С и полезными микроэлементами. Как и все растения, они могут болеть и повреждаться вредителями. Иногда листья смородины покрываются красными пузырьками и начинают скручиваться, что вызывает у неопытных садоводов панику.

Причин может быть несколько – от неправильного ухода за растением до такой болезни, как антракноз смородины, головная тля.

Антракноз смородины

Антракноз смородины – как распознать и как распространяется

Возбудителем антракноза является грибок Pseudopeziza ribis Kleb. Зараженные им кусты смородины преждевременно сбрасывают листву, что приводит к ухудшению питания кустарника.

Первым симптомом заражения является проявление маленьких пятен бурого цвета на листьях. Сначала поражаются нижние листья, впоследствии заболевание распространяется по всему кусту. Пятна постепенно увеличиваются, на поверхности появляются черные сумки со спорами, ткани пораженных листьев отмирают. В результате этого все листья могут опадать уже в середине лета.

Грибок способен поражать не только листья, но и все наземные части куста, проявляются бурыми язвами на плодоножках и молодых побегах. Пораженные ягоды покрываются черными пятнышками и со временем опадают.

Белая и красная смородина более восприимчивы к грибку, чем черная. Первые даже при незначительном поражении возбудителем массово сбрасывают листву. На черной смородине сброс большого количества листьев встречается реже, но они могут засыхать или скручиваться и оставаться на кусте.

Лучшие условия для развития антракноза – это теплая погода в условиях повышенной влажности. В засушливые годы такое заболевание наблюдается очень редко, поэтому в борьбе с ним нет нужды. Кроме тепла и влаги, распространению грибка способствуют сильные ветры и насекомые, которые разносят споры грибка. Благоприятной средой его развития чрезмерно густые посадки.

Чаще заметные признаки антракноза появляются на кустах смородины в конце весны или начале лета.

Антракноз смородины

Как бороться с антракнозом смородины

Грибок, вызывающий антракноз, обладает высокой стойкостью к изменениям в окружающей среде, поэтому борьба с ним должна быть комплексной.

Борьбу с антракнозом желательно начинать в мае и проводить в течение всего сезона, начиная с весны и заканчивая осенней подготовкой к зимовке.

Для лечения антракноза используют фунгицидные препараты, например Ридомил Голд, Скорость. Сегодня найти, как и чем лечить антракноз смородины, не трудно.

Многие садоводы предпочитают народные средства борьбы с антракнозом, но для борьбы с грибком они не эффективны. Такие средства можно использовать только для профилактики. К популярным народным методам борьбы с грибковыми инфекциями относятся регулярные опрыскивания смородины настоем золы или коровьего навоза, раствором молочной сыворотки.

Кроме лечения смородины специальными препаратами для борьбы с грибком для смородины требуется:

уборка и сжигание опавших листьев,

санитарное перекапывание, рыхление почвы весной и осенью,

подкормка кустов смородины,

прореживание густых посадок,

борьба с сорняками,

обрезка ветвей.

Еще одной причиной появления красных пятен на смородины может быть повреждение растения галловой тлей.

Галловая тля

Как выглядит галловая тля на смородине

Если красные пятна деформируются и вспучиваются, а молодые побеги отстают в развитии или искривляются – нужно перевернуть несколько листьев на обратную сторону, скорее всего, там будут колонии тли.

Галловая тля, или красная листовая тля ( Cryptomyzus ribis ) относится к листовым видам, увидеть ее довольно сложно, потому что она очень мелкая. Усложняет ее поиски еще и то, что она оккупирует не верхушки побегов, а обратную сторону молодых листьев. На листьях появляются морщинистые надутые участки — галлы с красноватыми оттенками. Вздутие на листья образуется вследствие реакции смородины на повреждение, сильнее всего страдают молодые листья, потому что старые жестче, и тли сложнее проткнуть поверхность. Если не найти эффективное средство вовремя, смородина может настолько ослабнуть, что не выдержит зиму.

Головная тля

Чем разделать смородину от галловой тли

Слишком поврежденные листья и побеги смородины лучше удалить, а срезы обработать углем или садовым варом.

Тлю сначала аккуратно смыть водой или мыльным раствором, а затем обработать смородину инсектицидами – Фитовермом, Актофитом и т.д.

Среди народных методов, которыми обрабатывают смородину от тли, это разнообразные травяные настои, эфирные масла, настои чеснока или табака.

Чем весной обработать от красных пятен

Для профилактики антракноза весной нужно обработать растение слабым раствором бордоской жидкости дважды с интервалом в 2 недели. Первый раз до того момента, пока почки начнут распускаться – это для профилактики грибков. Второй раз – после появления молодых листочков, это защитит от тли.

Летняя обработка смородины от красных пятен

Когда на кустах уже начинают формироваться ягоды смородины, нельзя использовать пестициды. Если применяемая ранней весной или осенью «химия» не успеет разложиться на безопасные вещества, в период, когда на кустах есть ягодки, все окажется в них. И даже самые безопасные препараты будут использоваться и перерабатываться вместе с урожаем. Если уборка урожая уже близка, а проблема только начинается – опытные садоводы рекомендуют удалять поврежденные листья, использовать настой одуванчиков, чистотела, помидорной ботвы, лука или чеснока.

Для обработки против антракноза используй фунгициды не позднее чем за две недели до уборки урожая.

Обработка смородины от красных пятен осенью

Борьба с болезнями смородины осенью заключается в сжигании сухих листьев из-под кустов смородины. Необходимо провезти санитарную обрезку, перекопать грунт на зиму.

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