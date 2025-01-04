Каких "соседей" лучше посадить рядом со смородиной, чтобы она давала богатый урожай

Чтобы кусты смородины давали как можно больше ягод, рядом стоит сажать те растения, которые будут дружить со смородиной. Такое "соседство" обеспечит хорошую урожайность и здоровье кустов. Рассказываем, ссылаясь на ресурс "Добрі Новини", что лучше всего сажать возле кустов смородины, чтобы она не болела и давала мощный урожай.

Что рекомендовано сажать рядом с кустами смородины, чтобы она хорошо родила

Жимолость. Оба куста хорошо уживаются вместе, ведь не конкурируют за питательные вещества и не угнетают рост друг друга.

Оба куста хорошо уживаются вместе, ведь не конкурируют за питательные вещества и не угнетают рост друг друга. Голубика. Эти кусты прекрасно приживаются на кислых почвах и любят регулярный полив. Они будут хорошо "дружить" между собой, так как также не конкурируют за полезные вещества.

Эти кусты прекрасно приживаются на кислых почвах и любят регулярный полив. Они будут хорошо "дружить" между собой, так как также не конкурируют за полезные вещества. Яблоня станет прекрасной соседкой для смородины, потому что ее корни значительно глубже, следовательно, она не будет влиять на рост и развитие кустов. А тень яблони будет защищать ягоды от жары, поэтому от плодового дерева будет сама польза.

станет прекрасной соседкой для смородины, потому что ее корни значительно глубже, следовательно, она не будет влиять на рост и развитие кустов. А тень яблони будет защищать ягоды от жары, поэтому от плодового дерева будет сама польза. Чеснок и лук. Эти овощные культуры будут защищать кусты смородины от паутинного клеща и других вредителей. Для этого будет достаточно высадить несколько рядков по периметру кустов, чтобы обеспечить полноценную защиту от насекомых.

Эти овощные культуры будут защищать кусты смородины от паутинного клеща и других вредителей. Для этого будет достаточно высадить несколько рядков по периметру кустов, чтобы обеспечить полноценную защиту от насекомых. Календула будет отпугивать своим резким запахом насекомых от кустов смородины, ее аромата не сносит тля. А яркие цветы, наоборот, будут привлекать насекомых-опылителей. К тому же, календула будет цвести в течение всего лета и осени и будет радовать глаз своей красотой.

будет отпугивать своим резким запахом насекомых от кустов смородины, ее аромата не сносит тля. А яркие цветы, наоборот, будут привлекать насекомых-опылителей. К тому же, календула будет цвести в течение всего лета и осени и будет радовать глаз своей красотой. Мята. Опытные хозяева рекомендуют сажать возле кустов мяту, которая будет свежим запахом отпугивать вредителей.

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