У Полтавському ТЦК прокоментували черги й дали лайфгак громадянам

Зараз ТЦК та СП з покладеними обов'язками справляється.

Так, було незначне збільшення черг, але потрібно розуміти: зазвичай до ТЦК та СП прибувають не ті громадяни, які будуть призвані до війська. Тобто це військовозобов'язані громадяни або заброньовані, які уточнюють свої військово-облікові дані, або мають право на відстрочку.

Про це в ефірі телемарафону сказав начальник служби зв'язків з громадськістю Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін.

Військовозобов'язані громадяни, які підлягатимуть мобілізації до ТЦК та СП йти з певних причин не хочуть.

"Користуючись нагодою, я можу дати свого роду лайфхак громадянами, які бояться, щоб їх мобілізували. Вони можуть звернутися до рекрутингового центру або безпосередньо в військовий підрозділ, бойову бригаду, і взяти відношення, і прийти в ТЦК та СП вже з відношенням", – зазначив Істомін.

Зараз багато вакансій, говорить він, багато можливостей.

Раніше стало відомо, чи відправлять на ВЛК всіх, хто зараз прийде ставати на облік.

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