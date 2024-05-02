У Міноборони обіцяють запровадити електронну чергу до ТЦК: коли запрацює

Міністерство оборони найближчим часом планує запровадити електронний запис для відвідування ТЦК.

Про це заявила заступниця голови Міноборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко, передає "Радіо Свобода".

"Я думаю, що найближчим часом зможемо розгорнути електронну чергу для відвідування ТЦК та СП. Думаю, що зробимо це достатньо швидко. Принаймні, команда Міністерства оборони вже працює над цим. Я думаю, що інструмент, який вже розгорнутий, зможе стати доступним найближчим часом… Далі проведемо консультації з ТЦК та СП і зможемо це організувати", – розповіла заступниця міністра.

На думку Черногоренко, електронна черга в ТЦК допоможе реагувати на ті виклики, які виникли після ухвалення мобілізаційного закону. Зокрема, через небхідність для військовозобов'язаних терміново оновити свої облікові дані.

"Величезні черги, які зараз ми маємо можливість спостерігати, викликані в тому числі і схваленням мобілізаційного закону, який накладає на військовозобов’язаних обов’язок оновити свої дані. Тому у багатьох людей з’явилася потреба це зробити. Тому ми будемо реагувати і виправляти це дуже швидко", – підсумувала Катерина Черногоренко.

Раніше адвокат розповів, що буде за порушення правил військового обліку.

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