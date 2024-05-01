В ООН заявили про некоректність словосполучення "конфлікт в Україні"

Протягом травня у Раді Безпеки ООН відбудуться засідання з трьох важливих тем.

Вживання деяким політиками й журналістами словосполучення "конфлікт в Україні" є некоректним і слід заявляти про "російсько-український конфлікт".

Голова Ради Безпеки ООН, постпред Мозамбіку Педро Коміссаріо Афонсо заявив про це 1 травня, передає "Укрінформ".

За словами Афонсо, "західні держави обов’язково винесуть питання" війни Росії в Україні на обговорення.

Також, за словами постпреда, Росія ініціюватиме засідання Радбезу щодо "постачання зброї Україні".

Педро Коміссаріо Афонсо заявив, що приділятиме увагу конфліктам у Газі та Судані під час засідання Радбезу.

За його словами, протягом травня в межах головування в РБ Мозамбік ініціює засідання з трьох важливих тем: захист цивільного населення у збройних конфліктах, що відбудеться 21 травня. Також 23 травня обговорять посилення ролі африканських держав у розв’язанні глобальних проблем безпеки й розвитку, а роль жінок і молоді в підтриманні миру і безпеки стане темою 28 травня.

Афонсо пояснив, що обговорення захисту цивільного населення відбудеться у формі відкритих дебатів у Радбезі, у яких візьме участь генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш.

Нагадаємо, українські експерти зазначають, що конфіскація російських активів може спровокувати відхід валюти в ЄС. Це загрожує обвалом фінансової системи. Як сказав економіст Олег Пендзин, Європа понесе набагато більші ризики в разі конфіскації 190 млрд євро російських активів. Тут категорично виступає саме Німеччина.

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