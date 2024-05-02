Чи відправлять на ВЛК всіх, хто зараз прийде ставати на облік – відповідь ТЦК

У ТЦК пояснили, що інформація про придатність до військової служби є одним із пунктів військово-облікових даних. А визначити придатність може тільки ВЛК.

Після набуття чинності нового закону про мобілізацію 18 травня 2024 року всі військовозобов'язані громадяни України протягом 60 днів повинні уточнити свої особисті дані в ТЦК.

У ТЦК пояснили, чи будуть відправляти на військово-лікарську комісію (ВЛК) всіх чоловіків, які прийдуть оновити дані. Про це в ефірі телемарафону розповів начальник служби зв’язків з громадськістю Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін.

Також читайте Шалені черги біля ТЦК Києва: в Міноборони озвучили альтернативу тривалим очікуванням

Він розповів, що наразі ТЦК та СП з покладеними обов'язками справляється, попри незначне збільшення черг.

"Потрібно розуміти, що інформація про придатність до військової служби є одним із пунктів військово-облікових даних. Якщо у ТЦК та СП немає інформації про придатність, відповідно військовозабов'язаний громадянин відправляється на ВЛК, щоб визначити його придатність до військової служби", – каже Істомін.

Раніше ТСН.ua з'ясовував, що загрожує ухилянтам за порушення правил військового обліку та мобілізації.

Читайте також:

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Мобілізація по-українськи: штрафи для ухилянтів зростуть у 30 разів?!