Чи відправлять на ВЛК всіх, хто зараз прийде ставати на облік – відповідь ТЦК

У ТЦК пояснили, що інформація про придатність до військової служби є одним із пунктів військово-облікових даних. А визначити придатність може тільки ВЛК.
Після набуття чинності нового закону про мобілізацію 18 травня 2024 року всі військовозобов'язані громадяни України протягом 60 днів повинні уточнити свої особисті дані в ТЦК.
У ТЦК пояснили, чи будуть відправляти на військово-лікарську комісію (ВЛК) всіх чоловіків, які прийдуть оновити дані. Про це в ефірі телемарафону розповів начальник служби зв’язків з громадськістю Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін.
Він розповів, що наразі ТЦК та СП з покладеними обов'язками справляється, попри незначне збільшення черг.
"Потрібно розуміти, що інформація про придатність до військової служби є одним із пунктів військово-облікових даних. Якщо у ТЦК та СП немає інформації про придатність, відповідно військовозабов'язаний громадянин відправляється на ВЛК, щоб визначити його придатність до військової служби", – каже Істомін.
Раніше ТСН.ua з'ясовував, що загрожує ухилянтам за порушення правил військового обліку та мобілізації.
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