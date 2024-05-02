Китай показав свій аналог гіперзвукової ракети "Кинджал"

Китай показав свою нову гіперзвукову ракету повітряного базування, яка є аналогом російського "Кинджала"

Китай продемонстрував у новому відео свою втаємничену ракету повітряного базування, відому під індексом 2PZD-21. Вона вважається аналогом російської гіперзвукової ракети "Кинджал".

Про це повідомляє Defense Express.

Відео, присвячене китайській бомбардувальній авіації, було опубліковане 1 травня до міжнародного дня праці. У ролику ракета 2PZD-21 з'являється лише на декілька секунд під час скидання з бомбардувальника H-6K, який є глибоко модернізованою версією радянського Ту-16.

Chinese H-6K strategic bomber firing 2PZD-21 air-launched hypersonic anti-ship ballistic missile.



It's a variant of China's YJ-21 missile, which is capable of engaging both land and naval targets at hypersonic speeds.



2PZD-21 missile has a combat range exceeding 2,000 km. pic.twitter.com/I64OqHTxO2 — Clash Report (@clashreport) May 1, 2024

Вперше про існування 2PZD-21 стало відомо у листопаді 2022 року під час міжнародного авіашоу в Чжухаї, хоча інформація про розробку Китаєм гіперзвукової ракети повітряного базування датується ще 2018 роком. Точні характеристики ракети залишаються неоголошеними.

Вважається, що основою для 2PZD-21, як і для "Кинжала", стала тактична балістична ракета. Ймовірно, це твердопаливна ракета CM-401, яка призначена для запуску з комплексу B-611 та має заявлену дальність для експортної версії у 290 км. Вона має складну траєкторію польоту та використовує активну радіолокаційну головку наведення на кінцевій ділянці.

Але головна відмінність 2PZD-21 від Х-47М2 "Кинжал" полягає у тому, що її носієм може бути дозвуковий бомбардувальник. Якщо носієм "Кинжала" є МиГ-31К, який є фактичним першим ступенем ракети, що не лише підіймає її на значну висоту, а й розганяється перед пуском до надзвукових швидкостей, то китайська ракета скидається з дозвукового H-6K.

Нагадаємо, Головне управління розвідки Міністерства оборони України підрахувало орієнтовні запаси в Росії ракет типу "Циркон", "Онікс", "Калібр" та Х-69. Крім того, стала відома динаміка їхнього виробництва.

Читайте також: