Китай показал свой аналог гиперзвуковой ракеты "Кинжал"

Китай продемонстрировал в новом видео свою таинственную ракету воздушного базирования, известную под индексом 2PZD-21. Она считается аналогом российской гиперзвуковой ракеты "Кинжал".

Об этом сообщает Defense Express.

Видео, посвященное китайской бомбардировочной авиации, было опубликовано 1 мая к международному дню работы. В ролике ракета 2PZD-21 появляется лишь на несколько секунд во время сброса с бомбардировщика H-6K, глубоко модернизированной версии советского Ту-16.

Chinese H-6K strategic bomber firing 2PZD-21 Air-launched hypersonic anti-ship ballistic missile.



Это вариант variant China YJ-21 missile, который является способным engaging both land and naval targets на hypersonic speeds.



2PZD-21 безусловно имеет combat range exceeding 2,000 km. pic.twitter.com/I64OqHTxO2 -- Clash Report ( @ clashreport ) May 1, 2024

Впервые о существовании 2PZD-21 стало известно в ноябре 2022 г. во время международного авиашоу в Чжухае, хотя информация о разработке Китаем гиперзвуковой ракеты воздушного базирования датируется еще 2018 годом. Точные характеристики ракеты остаются необъявленными.

Считается, что основой для 2PZD-21, как и для "Кинжала", стала тактическая баллистическая ракета. Вероятно, это твердотопливная ракета CM-401, предназначенная для запуска из комплекса B-611 и имеющая заявленную дальность для экспортной версии в 290 км. Она имеет сложную траекторию полета и использует активную радиолокационную головку наведения на конечном участке.

Но главное отличие 2PZD-21 от Х-47М2 "Кинжал" состоит в том, что ее носителем может быть дозвуковой бомбардировщик. Если носителем "Кинжала" является МиГ-31К, являющийся фактическим первой степенью ракеты, не только поднимающей ее на значительную высоту, но и разгоняющейся перед пуском до сверхзвуковых скоростей, то китайская ракета сбрасывается с дозвукового H-6K.

Напомним, Главное управление разведки Министерства обороны Украины подсчитало ориентировочные запасы в России ракет типа "Циркон", "Оникс", "Калибр" и Х-69. Кроме того, стала известна динамика их производства.

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