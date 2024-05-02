РФ зменшила використання "Шахедів": чим ворог атакує натомість

Російська армія припинила активно використовувати для атак безпілотники Shahed. Натомість ворог частіше застосовує балістичні та керовані авіаційні ракетами типу Х-59.

Про це в ефірі телемарафону розповів речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш.

Втім, наголосив він, цієї ночі ворог таки застосував два БпЛА. Сили протиповітряної оборони успішно знищили ці дрони.

Євлаш наголосив, що Х-59 - це ракета середнього радіусу дії, яка має приблизну швидкість тисячу кілометрів на годину. Україна має системи ППО, аби боротися з Х-59. За його словами, це не тільки Patriot, а й NASAMS і IRIS-T.

"Це досить потужна зброя, призначена для ураження наземних об’єктів. Також вона є протикорабельним засобом. Зараз ворог активно застосовує саме цей тип ракет. Не можна недооцінювати таку зброю. Росіяни останнім часом значно збільшили інтенсивність застосування цього типу ракет. Є дещо покращений вид Х-59. Це Х-69”, - наголосив Ілля Євлаш.

Він пояснив, що ці дві ракети схожі за своїми параметрами. Втім, Х-69 має більшу ударну спроможність, а також може далі залітати по території України.

Нагадаємо, у ЗСУ оцінили можливі ракетні удари РФ на Великдень. У Повітряних силах не виключають ударів військ російської армії. Втім, наголошують, що сили ППО готові до відбиття ймовірних атак ворога.

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