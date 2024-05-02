РФ уменьшила использование "Шахедов": чем враг атакует взамен

Российская армия перестала активно использовать для атак беспилотники Shahed. Враг же чаще применяет баллистические и управляемые авиационные ракетами типа Х-59.

Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш.

Впрочем, подчеркнул он, этой ночью враг применил два БпЛА. Силы противовоздушной обороны удачно уничтожили эти дроны.

Евлаш подчеркнул, что Х-59 – это ракета среднего радиуса действия, которая имеет приблизительную скорость в тысячу километров в час. У Украины есть системы ПВО, чтобы бороться с Х-59. По его словам, это не только Patriot, но и NASAMS и IRIS-T.

Это достаточно мощное оружие, предназначенное для поражения наземных объектов. Также оно является противокорабельным средством. Сейчас враг активно применяет именно этот тип ракет. Нельзя недооценивать такое оружие. Россияне в последнее время значительно увеличили интенсивность применения этого типа ракет. Есть несколько улучшенный вид Х-59. Это Х-69”, — подчеркнул Илья Евлаш.

Он объяснил, что эти две ракеты схожи по своим параметрам. Впрочем, у Х-69 большая ударная способность, а также может дальше залетать по территории Украины.

Напомним, в ВСУ оценили возможные ракетные удары РФ на Пасху. В воздушных силах не исключают ударов войск русской армии. Впрочем, подчеркивают, что силы ПВО готовы к отражению вероятных атак врага.

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