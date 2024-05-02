Возможны ракетные удары РФ на Пасху: что говорят в ВСУ об угрозе

В воздушных силах не исключают ударов войск российской армии по Украине в Пасхальную ночь. Силы ПВО готовы к отражению вероятных атак противника.

Об этом в эфире телемарафона заявил спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш.

"Мы не можем исключать то, что подлый и коварный враг может просто навредить, испортить людям праздник в Пасхальную ночь, нанеся свои ракетные удары", — подчеркнул он.

В свою очередь, украинские защитники готовы к отражению воздушного нападения российской армии. Украинцев просят быть внимательными "в любое время, несмотря это Пасха или просто обычный какой-то среднестатистический день".

Напомним, ранее Илья Евлаш сообщал, что Россия может снова нанести массированные удары по Украине после того, как прибудет вооружение из пакета новой помощи от Соединенных Штатов Америки.

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