Возможны ракетные удары РФ на Пасху: что говорят в ВСУ об угрозе

Украинцев просят быть внимательными.
В воздушных силах не исключают ударов войск российской армии по Украине в Пасхальную ночь. Силы ПВО готовы к отражению вероятных атак противника.
Об этом в эфире телемарафона заявил спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш.
"Мы не можем исключать то, что подлый и коварный враг может просто навредить, испортить людям праздник в Пасхальную ночь, нанеся свои ракетные удары", — подчеркнул он.
В свою очередь, украинские защитники готовы к отражению воздушного нападения российской армии. Украинцев просят быть внимательными "в любое время, несмотря это Пасха или просто обычный какой-то среднестатистический день".
Напомним, ранее Илья Евлаш сообщал, что Россия может снова нанести массированные удары по Украине после того, как прибудет вооружение из пакета новой помощи от Соединенных Штатов Америки.