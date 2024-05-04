Россия заявила о ракетном ударе ATACMS по Крыму

оккупанты говорят об очередной атаке на полуостров.

В России заявили об ударах ракетами ATACMS по объектам оккупантов на территории временно аннексированного Крыма

Об этом сообщило российское Министерство обороны.

Оккупанты не только заявили об атаке, но и сообщили, что якобы российское ПВО "уничтожило" четыре цели над территорией Крымского полуострова.

Напомним, 30 апреля взрывы произошли в Крыму. Враг заявил об атаке ракетами ATACMS. Также оккупанты проинформировали, что над Джанкоем и Симферополем "отработала" российская ПВО.

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