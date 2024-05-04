Росія заявила про ракетний удар ATACMS по Криму

Окупанти кажуть про чергову атаку на півострів.

В Росії заявили про удари ракетами ATACMS по об'єктах окупантів на території тимчасово анексованого Криму

Про це повідомило російське Міністерство оборони.

Окупанти не лише заявили про атаку, а й повідомили, що нібито російська ППО "знищила" чотири цілі над територією Кримського півострова.

Нагадаємо, 30 квітня вибухи сталися в Криму. Ворог заявив про атаку ракетами ATACMS. Також окупанти поінформували, що над Джанкоєм та Сімферополем "відпрацювала" російська ППО.

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