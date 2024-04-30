Взрывы в Крыму: враг заявил об атаке ракетами ATACMS

Над оккупированными Джанкоем и Симферополем работала российская ПВО.

Россияне заявили, что в ночь на 30 апреля по оккупированному Крыму был нанесен ракетный удар с применением ATACMS.

Об этом утверждает коллаборант врага из Запорожской области Владимир Рогов.

Он указал, что ночью ВСУ нанесли ракетный удар по Крыму, совершив попытку массированной атаки.

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Над Джанкоем и Симферополем отработала российская ПВО. Рогов уверяет, что "наши защитники отработали на отлично".

Коллаборант также сообщил, что по предварительным данным для удара были применены несколько ракет ATACMS.

Напомним, в ночь на 30 апреля в Крыму раздались взрывы. Более 10 взрывов слышали в Гвардейском, Джанкое и Симферополе.

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