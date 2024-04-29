Что нельзя одевать на Пасху: советы от Андре Тана

Дизайнер поделился советами по подбору лука, в котором вы планируете идти в церковь святить паску.

В преддверии светлого праздника Пасхи Андре Тан поделился советами, что не стоит одевать в этот день.

Выбирая пасхальный образ, дизайнер советует избегать:

Одежды темных цветов

Черный, коричневый, серый – оставьте эти цвета для будней.

Слишком открытой или обтягивающей одежды

Короткие юбки, глубокие декольте, вырезы и топы на бретельках оставьте для других случаев.

Ярких принтов

В этот день лучше выбрать наряды более спокойных и нежных цветов. ‍Натуральные и пастельные ткани – то, на что нужно обратить внимание.

Рваных элементов и дыр

Эта одежда может показаться неуместной в такой светлый праздник, поэтому лучше без таких экспериментов.

Слишком короткая одежда

Мини-юбки, шорты и платья выше колена лучше оставить в шкафу и отдать предпочтение более элегантным и сдержанным образам.

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"Помните: главное в этот день – это ваше душевное состояние, поэтому выбирайте одежду, в которой вам будет комфортно и радостно. Пусть ваш наряд отражает светлые чувства этого праздника", – добавил Андре Тан.

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