Американский генерал оценил ядерные угрозы Кремля

Россия понимает, что их ядерное оружие наиболее эффективно, когда они его не применяют. Все угрозы Москвы – это только угрозы.

Об этом бывший командующий войсками Соединенных Штатов Америки в Европе Бен Годжес заявил в интервью РБК-Украина.

По его словам, все ядерные заявления, звучащие из Кремля, не представляют реальной угрозы. Впрочем, отмечает он, нельзя сказать, что шансы для этого равны 0.

"Я думаю, что все больше и больше людей осознают, что угрозы России по поводу использования ядерного оружия – это только угрозы. Я не хочу сказать, что это нулевые шансы, потому что у России есть тысячи единиц ядерного оружия, и их явно не беспокоит, сколько людей они убивают даже своих, но я не вижу для них преимущества в том, чтобы использовать ядерное оружие.

Россияне осознают, что их ядерное оружие наиболее эффективно. Впрочем, тогда, когда они действительно не используют ее, а лишь угрожают использованием, добавил Годжес. Ведь в РФ видят, как США, Германия, а также некоторые другие сомневаются.

"Мы сами себя сдерживаем, потому что мы обеспокоены этой эскалацией. Кажется, что мы наконец-то начинаем это проходить. Ключевым будет, когда США и Германия оба наконец-то скажут, что мы хотим, чтобы Украина победила, что в наших интересах, чтобы Украина победила Россию .Когда у вас есть четко определенный стратегический результат — тогда вы можете иметь гораздо лучшие, эффективные политические решения", — добавил американский генерал.

Напомним, президент РФ Владимир Путин в интервью российскому пропагандисту Дмитрию Киселеву заявил о готовности к ядерной войне. Мол, "российская ядерная триада современнее любой другой".

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