Путин объявил о готовности к ядерной войне

Путин считает, что "российская ядерная триада современнее любой другой".

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что РФ "готова к ядерной войне".

Об этом глава Кремля заявил в интервью российскому пропагандисту Дмитрию Киселеву.

Также читайте Путин заявил о готовности к мирным переговорам, но назвал цинические условия

"Российская ядерная триада современнее любой другой: с военно-технической точки зрения РФ готова к ядерной войне", — пригрозил он.

Также глава Кремля отреагировал на заявление французского президента Эммануэля Макрона, что не существует "красных линий" в отношении России.

"Страны, заявляющие, что не имеют красных линий по отношению к России, должны понять, что тогда и у России таких линий не будет", — заявил Путин.

Напомним, Путин ответил, сожалеет ли, что убил десятки тысяч российских солдат в Украине.

Читайте ведущие новости дня:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.