Путин объявил о готовности к ядерной войне

Путин считает, что "российская ядерная триада современнее любой другой".
Российский диктатор Владимир Путин заявил, что РФ "готова к ядерной войне".
Об этом глава Кремля заявил в интервью российскому пропагандисту Дмитрию Киселеву.
"Российская ядерная триада современнее любой другой: с военно-технической точки зрения РФ готова к ядерной войне", — пригрозил он.
Также глава Кремля отреагировал на заявление французского президента Эммануэля Макрона, что не существует "красных линий" в отношении России.
"Страны, заявляющие, что не имеют красных линий по отношению к России, должны понять, что тогда и у России таких линий не будет", — заявил Путин.
Напомним, Путин ответил, сожалеет ли, что убил десятки тысяч российских солдат в Украине.
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