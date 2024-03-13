Путін оголосив про готовність до ядерної війни

Путін вважає, що "російська ядерна тріада сучасніша за будь-яку іншу".

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що РФ "готова до ядерної війни".

Про це очільник Кремля заявив в інтерв'ю російському пропагандисту Дмитру Кисельову.

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"Російська ядерна тріада сучасніша за будь-яку іншу: з військово-технічного погляду РФ готова до ядерної війни", - пригрозив він.

Також очільник Кремля відреагував на заяву французького президента Еммануеля Макрона, що не існує "червоних ліній" щодо Росії.

"Країни, які заявляють, що не мають червоних ліній щодо Росії, повинні зрозуміти, що тоді й у Росії таких ліній не буде", - заявив Путін.

Нагадаємо, Путін відповів, чи шкодує, що вбив десятки тисяч російських солдат в Україні.

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