В Китае обрушилась часть шоссе: много жертв

В провинции Гуандун на юге Китая произошел обвал автомагистрали. Есть жертвы и раненые.

Об этом пишет The Washington Post.

Обрушился участок шоссе длиной 17,9 метра. В результате 18 автомобилей упали со склона.

Очевидцы рассказали, что услышали шум и увидели, как позади образовалась яма шириной в несколько метров. По данным СМИ, по меньшей мере, 19 человек погибли. Еще 30 человек спасатели доставили в больницу.

Напомним, в США, по меньшей мере, шесть рабочих пропали без вести в американском порту Балтимор в результате падения моста.

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