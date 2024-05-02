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У Китаї обвалилась частина шосе: багато жертв

У Китаї обвалилась частина шосе: багато жертв

Обвал остався вночі / Фото: Associated Press

Причина обвалу наразі невідома.

У провінції Гуандун на півдні Китаю стався обвал автомагістралі. Є жертви та поранені. 

Про це пише The Washington Post.

Обвалилася ділянка шосе довжиною 17,9 метра. Внаслідок цього 18 автомобілів впали зі схилу.

Очевидці розповіли, що почули гучний шум і побачили, як позаду утворилася яма завширшки в кілька метрів. За даними ЗМІ, щонайменше 19 осіб загинули. Ще 30 людей рятувальники доправили до лікарні.

Нагадаємо, у США щонайменше шестеро робітників зникли безвісти в американському порту Балтимор унаслідок падіння мосту

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