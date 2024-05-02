Категорія
Війна
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У Харкові прогриміли вибухи

У Харкові прогриміли вибухи

Вибух / Фото: ТСН.ua

Російська авіація запустила КАБи на Харківщині.

На півночі Харкова пролунали вибухи 2 травня. 

Про це повідомило "Суспільне".

"На півночі Харкова було чутно вибух, ймовірно, за межами міста, повідомляють наші кореспонденти", – вказано в повідомленні.

Згодом там додали, що в Харкові прогримів повторний вибух.

Водночас у Повітряних силах ЗСУ повідомили про пуски керованих авіаційних бомб російською тактичною авіацією на Харківщині.

Нагадаємо, 1 травня росіяни атакували Харків КАБами. Загинув 26-річний чоловік. Ще 10 людей постраждали.

Читайте провідні новини дня:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація