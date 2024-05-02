У Харкові прогриміли вибухи

На півночі Харкова пролунали вибухи 2 травня.

Про це повідомило "Суспільне".

"На півночі Харкова було чутно вибух, ймовірно, за межами міста, повідомляють наші кореспонденти", – вказано в повідомленні.

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Згодом там додали, що в Харкові прогримів повторний вибух.

Водночас у Повітряних силах ЗСУ повідомили про пуски керованих авіаційних бомб російською тактичною авіацією на Харківщині.

Нагадаємо, 1 травня росіяни атакували Харків КАБами. Загинув 26-річний чоловік. Ще 10 людей постраждали.

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