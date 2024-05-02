У Харкові прогриміли вибухи

Російська авіація запустила КАБи на Харківщині.
На півночі Харкова пролунали вибухи 2 травня.
Про це повідомило "Суспільне".
"На півночі Харкова було чутно вибух, ймовірно, за межами міста, повідомляють наші кореспонденти", – вказано в повідомленні.
Згодом там додали, що в Харкові прогримів повторний вибух.
Водночас у Повітряних силах ЗСУ повідомили про пуски керованих авіаційних бомб російською тактичною авіацією на Харківщині.
Нагадаємо, 1 травня росіяни атакували Харків КАБами. Загинув 26-річний чоловік. Ще 10 людей постраждали.
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