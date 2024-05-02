Влада Одеси показали наслідки ракетної атаки на місто (відео)

Влада Одеси показали відео з наслідками ракетної атаки на місто.

Відповідне відео було опубліковано на сторінці мера Геннадія Труханова.

У повідомленні вказується, що в результаті ракетного удару була зруйнована цивільна інфраструктура, рятувальники борються із масштабною пожежею.

"Всього постраждало 13 осіб, з них 12 надано медичну допомогу на місці, 1 - шпиталізовано. Структури проводять обстеження житлових будинків, що знаходяться поруч на наявність вибитих вікон і дверей", - йдеться у повідомленні.

Крім того, влада міста закликала не ігнорувати сигнали повітряної тривоги і знаходитись у безпечних місцях.

В свою чергу голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що кількість постраждалих внаслідок атаки на Одесі зросла до 14 осіб.

"Постраждало 14 людей, одного чоловіка госпіталізовано у стані середньої ступеню важкості в лікарню. Всім іншим допомога надана на місці", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія скинула авіаційні бомби на Харків, в результаті чого є загиблий та поранені.

Крім того, ми раніше інформували, що в Одесі поранений внаслідок атаки РФ врятував життя іншому постраждалому.

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