Категорія
Війна
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Удар "Іскандером" по Одесі: зросла кількість загиблих

Удар "Іскандером" по Одесі: зросла кількість загиблих

Наслідки ракетного удару по Одесі 29 квітня / Скриншот з відео ДСНС

У лікарні помер чоловік, за життя якого до останнього боролись лікарі.

В Одесі до шести зросла кількість загиблих унаслідок ракетного удару, який РФ влаштувала 29 квітня.

Про це повідомив мер Одеси Геннадій Труханов.

"Кількість загиблих внаслідок атаки по Одесі 29 квітня збільшилася до 6. На жаль, сьогодні у лікарні помер чоловік, за життя якого лікарі боролись до останнього", – написав міський голова у Мережі.

Він висловив співчуття рідним загиблого.

Нагадаємо, російські окупанти 29 квітня завдали удару по Одесі ракетою "Іскандер" з касетним боєзарядом. Під удар потрапила будівля палацу студентів Одеської юридичної академії. Внаслідок атаки раніше було відомо про п’ятьох загиблих та 32 поранених.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Шок! Ракета була зі шрапнеллю! Росія вдарила по Одесі з наміром вбити якомога більше людей!

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація