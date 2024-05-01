Удар "Іскандером" по Одесі: зросла кількість загиблих

У лікарні помер чоловік, за життя якого до останнього боролись лікарі.

В Одесі до шести зросла кількість загиблих унаслідок ракетного удару, який РФ влаштувала 29 квітня.

Про це повідомив мер Одеси Геннадій Труханов.

"Кількість загиблих внаслідок атаки по Одесі 29 квітня збільшилася до 6. На жаль, сьогодні у лікарні помер чоловік, за життя якого лікарі боролись до останнього", – написав міський голова у Мережі.

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Він висловив співчуття рідним загиблого.

Нагадаємо, російські окупанти 29 квітня завдали удару по Одесі ракетою "Іскандер" з касетним боєзарядом. Під удар потрапила будівля палацу студентів Одеської юридичної академії. Внаслідок атаки раніше було відомо про п’ятьох загиблих та 32 поранених.

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