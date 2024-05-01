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У канаві на Рівненщині жінка виявила тіло мотоцикліста

У канаві на Рівненщині жінка виявила тіло мотоцикліста

На місці аварї / Фото: ГУНП в Рівненській області

Загиблим виявився 27-річний житель села Лісове.

У Сарненському районі сталася смертельна ДТП. Місцева жителька виявила у рівчаку поблизу проїзної частини тіло чоловіка й мотоцикл біля нього. 

Про це повідомили у пресслужбі поліції Рівненщини.

За інформацією правоохоронців, між селами Озерськ та Золоте Сарненського району жінка помітила у канаві тіло невідомого, біля якого знаходився мотоцикл. Слідчо-оперативна група встановила особу загиблого. Ним виявився 27-річний житель села Лісове.

"За попередньою інформацією, чоловік, керуючи мотоциклом, виїхав за межі проїзної частини та врізався у дерево. На місці виявлені характерні для дорожньо-транспортної пригоди сліди", – зазначили у поліції.

Слідчі встановлюють обставини події у рамках кримінального провадження за ч. 2 ст. 286 КК України (порушення ПДР, що спричинило смерть потерпілого).

Нагадаємо, на Рівненщині підліток загинув на очах у рідного брата.

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