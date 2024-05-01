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Удар "Искандером" по Одессе: увеличилось количество погибших

Удар "Искандером" по Одессе: увеличилось количество погибших

Последствия ракетного удара по Одессе 29 апреля/Скриншот с видео ГСЧС

В больнице умер мужчина, за жизнь которого до последнего боролись врачи.

В Одессе до шести выросло количество погибших в результате ракетного удара, который РФ устроила 29 апреля.

Об этом сообщил мэр Одессы Геннадий Труханов.

"Количество погибших в результате атаки по Одессе 29 апреля увеличилось до 6. К сожалению, сегодня в больнице умер мужчина, за жизнь которого врачи боролись до последнего", — написал городской голова в Сети.

Он выразил соболезнования родным погибшего.

Напомним, российские оккупанты 29 апреля нанесли удар по Одессе ракетой "Искандер" с кассетным боезарядом. Под удар попало здание дворца студентов Одесской юридической академии. В результате атаки ранее было известно о пяти погибших и 32 раненых.

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