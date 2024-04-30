Коллега Кивалова, проректор МГУ погиб в результате удара по Одессе – СМИ

Борис Васильев стал одной из пяти жертв российской атаки на Одессу.

В результате ракетного удара по Одессе 29 апреля погиб проректор Международного гуманитарного университета Борис Васильев.

Об этом сообщает "24 канал" со ссылкой на источники в МГУ.

Васильев стал одной из пяти жертв удара российской ракеты по дворцу студентов Национального университета "Одесская юридическая академия" вечером 29 апреля.

На Facebook-странице и на сайте Международного гуманитарного университета пока нет сообщений о смерти проректора.

Отметим, что Васильев был проректором по вопросам учебно-инновационного развития и экономической деятельности МГУ. Президентом этого университета, как и президентом "Одесской юридической академии", является экс-нардеп от "Парии регионов" Сергей Кивалов.

К слову, сам Кивалов получил ранение в результате атаки на Одессу. По данным источника "Украинской правды", у экс-регионала — ранение бедра с повреждением артерии, и он был прооперирован.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Ракеты – по Одессе! Погибшие, раненые! Россияне попали в "дворец Кивалова"!

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