Удар РФ по Одессе: среди раненых экс-нардеп Сергей Кивалов

По информации источника "Украинской правды", сейчас Кивалову делают операцию.
Бывший глава ЦИК, экс-нардеп от "Партии регионов" и "Оппоблока", ректор Национального университета "Одесская юридическая академия" Сергей Кивалов получил ранения в результате российского удара по Одессе.
Об этом сообщил проректор НУ "ОЮА" Валентин Федоров в комментарии "Суспільному".
"После взрыва загорелось здание, известное в Одессе как "замок Кивалова" или замок "Гарри Поттера". Сейчас там почти сгорела кровля", — сообщили в издании.
Это здание – дворец студентов "Одесской юридической академии", хотя больше известен как резиденция Сергея Кивалова. Еще здание называют "Замок Гарри Поттера".
По информации источника "Украинской правды", сейчас Кивалову делают операцию.
"У Кивалова – ранение бедра с повреждением артерии. У него венозное кровотечение", – утверждает "УП".
Кто такой Сергей Кивалов
Сергей Кивалов – известный украинский политик, государственный деятель и юрист. Народный депутат III-VII созывов. Входил во фракции СДПУ(о) Виктора Медведчука, Партии регионов и "Оппоблока". Президент Национального университета "Одесская юридическая академия".
В 2004-м был председателем Центральной избирательной комиссии. Именно Кивалова обвиняли в причастности к фальсификации в пользу Виктора Януковича во время вторых президентских выборов 2004 года, после которого началась Оранжевая революция.
Соавтор скандального закона "Об основах государственной языковой политики", неофициально известный как "Закон Кивалова-Колесниченко".
"Вместе с Андреем Портновым был идеологом судебной реформы 2010 года, позволившей режиму Януковича установить полный контроль над этой ветвью власти", — пишет "Думская".
18 января 2018 был одним из 36 депутатов, голосовавших против Закона о признании украинского суверенитета над оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей.
Напомним, что в результате сегодняшнего удара российских оккупантов по Одессе погибли два человека. Еще 20 человек получили ранения разной тяжести. Среди травмированных – 12-летний мальчик.
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