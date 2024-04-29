Удар РФ по Одессе: среди раненых экс-нардеп Сергей Кивалов

По информации источника "Украинской правды", сейчас Кивалову делают операцию.

Бывший глава ЦИК, экс-нардеп от "Партии регионов" и "Оппоблока", ректор Национального университета "Одесская юридическая академия" Сергей Кивалов получил ранения в результате российского удара по Одессе.

Об этом сообщил проректор НУ "ОЮА" Валентин Федоров в комментарии "Суспільному".

"После взрыва загорелось здание, известное в Одессе как "замок Кивалова" или замок "Гарри Поттера". Сейчас там почти сгорела кровля", — сообщили в издании.

Это здание – дворец студентов "Одесской юридической академии", хотя больше известен как резиденция Сергея Кивалова. Еще здание называют "Замок Гарри Поттера".

"Замок Гарри Поттера" в Одессе, куда попала российская ракета / Фото: Суспільне

По информации источника "Украинской правды", сейчас Кивалову делают операцию.

"У Кивалова – ранение бедра с повреждением артерии. У него венозное кровотечение", – утверждает "УП".

Кто такой Сергей Кивалов

Сергей Кивалов – известный украинский политик, государственный деятель и юрист. Народный депутат III-VII созывов. Входил во фракции СДПУ(о) Виктора Медведчука, Партии регионов и "Оппоблока". Президент Национального университета "Одесская юридическая академия".

В 2004-м был председателем Центральной избирательной комиссии. Именно Кивалова обвиняли в причастности к фальсификации в пользу Виктора Януковича во время вторых президентских выборов 2004 года, после которого началась Оранжевая революция.

Соавтор скандального закона "Об основах государственной языковой политики", неофициально известный как "Закон Кивалова-Колесниченко".

"Вместе с Андреем Портновым был идеологом судебной реформы 2010 года, позволившей режиму Януковича установить полный контроль над этой ветвью власти", — пишет "Думская".

18 января 2018 был одним из 36 депутатов, голосовавших против Закона о признании украинского суверенитета над оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей.

Напомним, что в результате сегодняшнего удара российских оккупантов по Одессе погибли два человека. Еще 20 человек получили ранения разной тяжести. Среди травмированных – 12-летний мальчик.

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