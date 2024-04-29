Россияне ударили по Кизомису в Херсонской области: погиб человек

Мужчина умер по дороге в больницу.

Российские войска обстреляли Кизомис в Белозерской громаде Херсонской области.

О последствиях сообщил глава ОВА Александр Прокудин.

"Оккупанты атаковали Кизомис. Били по домам людей. Тяжелые травмы получил 60-летний местный житель. К сожалению, ранения оказались смертельными. Сердце мужчины остановилось по дороге в больницу", — написал он.

В ОВА отметили, что во время российских обстрелов мужчина находился в огороде. Он получил взрывную травму и ранение ноги.

Напомним, российские военные за прошедшие сутки обстреляли 19 населенных пунктов на правобережье Херсонской области.

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