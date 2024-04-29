Держим Часов Яр: Сенцов показал подбадривающее фото с фронта

Боец опубликовал снимок, на котором он позирует с широкой улыбкой на лице.
Украинский режиссер, командир штурмовой роты в 47-й бригаде Олег Сенцов показал подбадривающее фото с фронта, заявив о продолжении обороны Часова Яра в Донецкой области.
Соответствущий снимок боец выложил на своей Facebook-странице.
Сенцов опубликовал снимок с фронта, на котором он с широкой улыбкой на лице позирует то ли в сумерках, то ли на рассвете на фоне разрушенных вражескими атаками многоквартирных домов.
"Держим Часик", – указал боец в коротком сообщении, дав таким образом понять, что Силы обороны Украины продолжают оборону Часова Яра.
В комментариях к сообщению пользователи благодарят командира штурмовой роты за службу и призывают беречь себя:
- "береги себя";
- "спасибо за службу";
- "спасибо и берегите себя и ребят рядом! Вместе к Победе, а дальше пусть обязательно будет!!!"
- "Спасибо. Божьей защиты вам, силы и выдержки. А мы в тылу делаем все, чтобы вам помочь".
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Напомним, как сообщил 28 апреля заместитель командира батальона 92-й ОШБр Олесь Маляревич, враг продолжает штурмы возле Часова Яра, но оккупантам ничего не удается, а ВСУ даже смогли вернуть некоторые позиции.
▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Уникальные кадры с фронта! Журналист пробрался к защитникам и защитницам Часова Яра
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