Какой погодой завершится апрель: синоптик дала прогноз

Погода порадует украинцев.
Завтра, 30 апреля, в течение дня в Украине ожидается +20...24°С.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
Во вторник ожидается +20+24 градуса, на Закарпатье до +26 градусов, на побережье морей кое-где +18+21 градус.
Ветер во вторник будет с северо-востока, на востоке и юге Украины возможны сильные порывы до 15-20 метров в секунду.
В Киеве завтра сухо, солнечно, +22 градуса.
"Началась предпасхальная неделя, которую погоду Украины будет определять антициклон. Она не даст шансов никаким дождям, ни с сахарской пылью, ни обычным чистым и прозрачным. Потому что антициклон — это практически всегда сухая солнечная погода", — написала она.
Ранее синоптик дала прогноз на май – какой будет погода читайте в новости.
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