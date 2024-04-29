Какой погодой завершится апрель: синоптик дала прогноз

Завтра, 30 апреля, в течение дня в Украине ожидается +20...24°С.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Во вторник ожидается +20+24 градуса, на Закарпатье до +26 градусов, на побережье морей кое-где +18+21 градус.

Ветер во вторник будет с северо-востока, на востоке и юге Украины возможны сильные порывы до 15-20 метров в секунду.

В Киеве завтра сухо, солнечно, +22 градуса.

"Началась предпасхальная неделя, которую погоду Украины будет определять антициклон. Она не даст шансов никаким дождям, ни с сахарской пылью, ни обычным чистым и прозрачным. Потому что антициклон — это практически всегда сухая солнечная погода", — написала она.

Ранее синоптик дала прогноз на май – какой будет погода читайте в новости.

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