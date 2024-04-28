Местами с дождями, но очень тепло: прогноз погоды на 29 апреля

На большей части территории будет царить комфортная погода.

Погода в Украине 29 апреля будет теплой, а осадки пройдут только в отдельных регионах.

Об этом сообщил "Укргидрометцентр".

"В понедельник — небольшая облачность. В юго-восточной части кратковременные дожди, днем иногда с грозами. На остальной территории без осадков", — говорится в сообщении.

Ветер северо-восточный, на западе страны юго-восточный, 7-12 м/с, в южных областях местами порывы 15-18 м/с. Температура ночью 4-9°, на юге и востоке страны 10-15°; днем 17-22°, на Закарпатье до 25°.

Прогноз погоды на Киевщине и в столице

Завтра ожидается небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 7-10 м/с. Температура ночью 4-9°, днем 17-22°.

В Киеве ночью 7-9°, днем около 20°.

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