Когда отступят дожди и вернется тепло: прогноз синоптика

В Украину возвращается теплая и комфортная погода. На выходных температура воздуха самая высокая будет на востоке +25+28 градусов.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее данным, в западных областях ожидается +12+18 градусов. В южной части +19+25 градусов. В центральных областях +18+24 градуса.

В Киеве завтра, 27 апреля, периодически дождь, возможна гроза. В дневные часы ожидается +18+23 градуса.

Напомним, что в конце марта и до середины апреля в Украине была аномально теплая погода. Жара была связана с мощным выносом субтропического воздуха. Она сопровождалась также пылью, которая к нам пришла из Сахары. Что-то подобное зафиксировали только в третий раз за последние 100 лет.

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