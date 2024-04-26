Коли відступлять дощі і повернеться тепло: прогноз синоптикині

До України повертається тепла та комфортна погода. Вихідними температура повітря найвища буде на сході +25+28 градусів.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

За її даними, у західних областях очікується +12+18 градусів. У південній частині +19+25 градусів. У центральних областях +18+24 градуси.

У Києві завтра, 27 квітня, періодично дощ, можлива гроза. У денні години очікується +18+23 градуси.

Нагадаємо, що наприкінці березня і аж до середини квітня в Україні була аномально тепла погода. Спека була пов'язана з потужним виносом субтропічного повітря. Воно супроводжувалося також пилом, який до нас надійшов із Сахари. Щось подібне зафіксували лише втретє за останні 100 років.

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