До німецьких супермаркетів завезли банани з кокаїном

У Берліні в низці супермаркетів та прилеглої до нього федеральної землі Бранденбург у ящиках із бананами виявили пакунки кокаїну. Наркотики було виявлено в 11 магазинах.

Про це повідомляє поліція землі Бранденбург.

"Співробітники виявили підозрілі пакунки в кількох супермаркетах землі Бранденбург і Берліна", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що пакунки були заховані у ящиках із бананами. Експрес-тест підтвердив, що в них — кокаїн.

Загалом, за даними правоохоронців, пакунки з наркотиками (обсягом від 20 до 100 кг) потрапили до 11 супермаркетів.

Нагадаємо, у Німеччині поліція та митники конфіскували рекордну кількість кокаїну за 2023 рік – 35 тонн. Здебільшого наркотики надходять до країни через судноплавні контейнери із Південної Америки.

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