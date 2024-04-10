"Вони хочуть більше кайфу": у Німеччині б'ють тривогу через популярний наркотик

У кримінальній поліції Німеччини заявили, що кокаїн став звичайним явищем у повсякденному житті німців.

За словами голови кримінальної поліції Німеччини Хольгера Мюнха, кокаїн більше не можна вважати "наркотиком еліти", тому що він став "повсякденним" явищем у ФРН.

Про це пише BILD

"Американські картелі обрали Європу як цільовий ринок, оскільки американський ринок дуже насичений, але виробництво продовжує зростати. Тому вони намагаються доставити кокаїн до Європи", – зазначив Мюнх.

Голова поліції розповів, що популярний наркотик потрапляє до ЄС з різних країн світу, зокрема з Еквадору. Його завозять у ЄС через кілька центрів транспортних перевезень.

"Важливу роль відіграють порти Амстердама та Гамбурга", – зазначив Мюнх.

Він додав, що за межами Євросоюзу одним із найважливіших центрів наркоторгівлі є Балкани. Звідти картелі транспортують кокаїн до ЄС через порти Албанії, Сербії чи Туреччини.

"Добре організовані групи та картелі діють з-за кордону — у Європі, особливо з кланів з Албанії, які працюють спільно з італійською мафією та картелями з Південної та Центральної Америки", – розповів голова поліцейської профспілки ФРН Райнер Вендт.

Дані поліцейської статистики показують, що попри зменшення загальної кількості злочинів, пов'язаних з незаконним оборотом наркотиків, показники за кокаїном та креком різко зросли минулого року.

Збільшення випадків у цій групі злочинів зросло на 29,1%:

2022 рік – 28 568 випадків;

2023 рік – 36 890 випадків.

"У Німеччині використовується більше кокаїну, ніж будь-коли раніше. Більшості людей марихуани вже недостатньо, щоб отримати кайф", – поділився Вендт.

Нагадаємо, у Києві перекрили міжнародний канал постачання кокаїну. Під час обшуків у фігурантів вилучено наркотиків на 20 мільйонів гривень.

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