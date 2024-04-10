Кемерон не зміг переконати Трампа щодо допомоги Україні - The Guardian

Спроба голови МЗС Великої Британії Девід Кемерон не зміг переконати Дональда Трампа у важливості дозволити Палаті представників проголосувати за допомогу Україні в розмірі 60 млрд доларів.

Також читайте Кемерон обговорив із Трампом затримку допомоги Україні, він також планує зустріч із Конгресом

Про це пише видання The Guardian.

Видання повідомляє, що Девід Кемерону навіть не дозволили провести зустріч з зі спікером Конгресу США Майком Джонсоном, від якого залежить голосування за законопроект про допомогу Україні.

Під час зустрічі з Трампом Кемерон закликав визнати, що в інтересах США, щоб диктатор Путін не отримав "винагороду" за захоплення земель в Україні.

Також Кемерон заявив, що до проведення саміту НАТО у Вашингтоні в липні цього року для кожного члена НАТО будуть розроблені плани досягнення або перевиконання витрат на оборону.

Голова МЗС Британії мав надію, що Трамп змінить свою позицію та надасть можливість провести зустріч з Джонсоном.

На спільній пресконференції Кемерон і держсекретар США Ентоні Блінкен повторили заклики про необхідність надати допомогу Україні. Кмерон заявив, що він праїхав до США "не читати лекції" та втручатись у внутрішню політику, але готовий відмовитися від "дипломатичної риторики", тому що він дуже емоційно ставиться до того, що США і Європа повинні об'єднатися для захисту України від російської агресії.

"Майбутні покоління можуть озирнутися на нас і сказати, чи достатньо ми зробили, коли ця країна була захоплена диктатором, який намагався силою перекроїти кордони? Чи засвоїли ми уроки історії? І чи достатньо ми зробили?" - сказав дипломат.

Видання пише, що всі намагання Кемерона зіткнулись з боротьбою за владу всередині Республіканської партії.

Радикальна частина Республіканської партії продовжує погрожувати Джонсону відставкою у разі винесення пакета про допомогу Україні на голосування.

Передвиборчий штаб Трампа заявив, що на вечері з Кемероном обговорювалися такі питання, як "майбутні вибори в США і Великій Британії, політичні питання, пов’язані з Brexit, необхідність виконання країнами НАТО своїх зобов’язань щодо витрат на оборону і припинення вбивств в Україні".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський заявив, що якщо у Дональда Трампа є бажання передати Росії українські території, щоб реалізувати свій мирний план, то це дуже примітивна ідея.

Крім того, ми раніше інформували, що Washington Post дізнався про план Трампа щодо припинення війни в Україні.

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