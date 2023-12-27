У Німеччині митники конфіскували рекордну кількість кокаїну

Минулого року було перехоплено на 15 тонн менше наркотику.

У Німеччині поліція та митники конфіскували рекордну кількість кокаїну за рік – 35 тонн.

Про це повідомляє Spiegel.

Здебільшого наркотики надходять до країни через судноплавні контейнери із Південної Америки. Так, минулого року було перехоплено близько 20 тонн, а 2021-го – 23 тонни.

"Починаючи від 2017 року, кількість вилученого кокаїну значно зросла. 2018 року влада конфіскувала лише п’ять тонн", - йдеться у повідомленні. Це означає, що за п’ять років кількість зросла в сім разів.

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Злочинці часто перевозять контрабанду в контейнерах для бананів та кави між сталевими ящиками. Так, навесні в контейнері з кавою в Гамбурзі було знайдено 920 кілограмів наркотику.

Також контрабандисти використовують водолазів: спортивні сумки з наркотиками кидаються за борт, де їх забирають спільники.

Нагадаємо, дружина відрізала пеніс чоловіка і змила його в унітаз. Вона помстилася за зраду зі своєю 15-річною племінницею.

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