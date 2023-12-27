В Германии таможенники конфисковали рекордное количество кокаина

В прошлом году было перехвачено на 15 тонн меньше наркотика.
В Германии полиция и таможенники конфисковали рекордное количество кокаина за год – 35 тонн.
Об этом сообщает Spiegel.
В основном наркотики поступают в страну через судоходные контейнеры из Южной Америки. Так, в прошлом году было перехвачено около 20 тонн, а в 2021 – 23 тонны.
"Начиная с 2017 года, количество изъятого кокаина значительно возросло. В 2018 году власти конфисковали всего пять тонн", — говорится в сообщении. Это значит, что за пять лет количество выросло в семь раз.
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Преступники часто перевозят контрабанду в контейнерах с бананами и кофе между стальными ящиками. Так, весной в контейнере с кофе в Гамбурге было обнаружено 920 кг наркотика.
Также контрабандисты используют водолазов: спортивные сумки с наркотиками бросаются за борт, где их забирают подельники.
Напомним, жена отрезала пенис мужа и смыла его в унитаз. Она отомстила за измену со своей 15-летней племянницей.
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