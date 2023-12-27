Генсек Совета Европы отреагировал на обстрел вокзала в Херсоне

Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич осудила российские обстрелы вокзала в Херсоне вечером 26 декабря.

Об этом она написала она в соцсети X.

Мария Пейчинович-Бурич назвала безответственным очередной обстрел оккупационной армии, в результате которого погиб сотрудник полиции.

"Я осуждаю безответственную атаку России на вокзал в Херсоне. Жертвами снова стали гражданские жители. Это недопустимо и должно прекратиться", — подчеркнула она.

Обстрел вокзала в Херсоне

26 декабря россияне несколько часов обстреливали Херсон из разного вооружения. Вечером армия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона и эвакуационному поезду, где на момент атаки находились около 140 гражданских лиц.

В результате обстрела погиб лейтенант полиции из Кировоградщины. Его звали Игорь Мисюня. Он в составе сводного отряда служил в городе. Смертельное ранение он получил во время эвакуации людей.

Утром 27 декабря поезд, переживший обстрел на вокзале Херсона, прибыл в Киев. Проводница поезда Херсон-Киев Жанна вспоминает, что все были в вагонах, когда начался обстрел, а затем — побежали к укрытию.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Россияне целили в вокзал Херсона! ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ кадры ТСН после обстрела

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