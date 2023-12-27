Генсек Ради Європи відреагувала на обстріл вокзалу в Херсоні

Вона засудила цей злочин Кремля.

Генеральна секретарка Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич засудила російський обстріл вокзалу в Херсоні ввечері 26 грудня.

Про це вона написала вона в соцмережі X.

Марія Пейчинович-Бурич назвала безвідповідальним черговий обстріл окупаційної армії, внаслідок якого загинув співробітник поліції.

"Я засуджую безвідповідальну атаку Росії на вокзал у Херсоні. Жертвами знову стали цивільні жителі. Це неприпустимо і має припинитися", - наголосила вона.

Обстріл вокзалу в Херсоні

26 грудня росіяни кілька годин обстрілювали Херсон з різного озброєння. Ввечері армія РФ завдала удару по залізничному вокзалу Херсона та евакуаційному потягу, де на момент атаки перебувало близько 140 цивільних осіб.

Внаслідок обстрілу загинув лейтенант поліції з Кіровоградщини. Його звали Ігор Місюня. Він у складі зведеного загону служив у місті. Смертельного поранення він зазнав під час евакуації людей.

Зранку 27 грудня потяг, який пережив обстріл на вокзалі Херсона, прибув до Києва. Провідниця потягу Херсон-Київ пані Жанна згадує, що всі були у вагонах, коли почався обстріл, а потім - побігли до укриття.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Росіяни цілили у ВОКЗАЛ Херсона! ЕКСКЛЮЗИВНІ кадри ТСН після обстрілу

Читайте також: