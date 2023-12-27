Генсек Ради Європи відреагувала на обстріл вокзалу в Херсоні

Вона засудила цей злочин Кремля.
Генеральна секретарка Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич засудила російський обстріл вокзалу в Херсоні ввечері 26 грудня.
Про це вона написала вона в соцмережі X.
Марія Пейчинович-Бурич назвала безвідповідальним черговий обстріл окупаційної армії, внаслідок якого загинув співробітник поліції.
"Я засуджую безвідповідальну атаку Росії на вокзал у Херсоні. Жертвами знову стали цивільні жителі. Це неприпустимо і має припинитися", - наголосила вона.
Обстріл вокзалу в Херсоні
26 грудня росіяни кілька годин обстрілювали Херсон з різного озброєння. Ввечері армія РФ завдала удару по залізничному вокзалу Херсона та евакуаційному потягу, де на момент атаки перебувало близько 140 цивільних осіб.
Внаслідок обстрілу загинув лейтенант поліції з Кіровоградщини. Його звали Ігор Місюня. Він у складі зведеного загону служив у місті. Смертельного поранення він зазнав під час евакуації людей.
Зранку 27 грудня потяг, який пережив обстріл на вокзалі Херсона, прибув до Києва. Провідниця потягу Херсон-Київ пані Жанна згадує, що всі були у вагонах, коли почався обстріл, а потім - побігли до укриття.
▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Росіяни цілили у ВОКЗАЛ Херсона! ЕКСКЛЮЗИВНІ кадри ТСН після обстрілу