"Буде ще важчим": Тарнавський попередив українців про складний 2024 рік

Наступний рік для України, можливо, буде важчим, ніж попередній.

Таку думку висловив командувач Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Тарнавський в інтерв'ю "ВВС News Україна".

"Я думаю, що наступний рік буде, можливо, ще важчим. Тому що ми повинні закінчувати ведення бойових дій і звільнення наших територій. І чим ближче до виконання цього завдання, головної мети – виходу на наші кордони, воно буде ще складніше. Ворог про це знає і буде творити все для того, щоб ми це завдання не виконали", - сказав він.

На запитання, коли завершиться війна, Тарнавський відповів, що він це питання ніколи собі не ставить, а розглядає лише питання перемогти.

"Тому що завершити війну можна по-різному. Для нас, військових, це перемога", - зазначив він.

Нагадаємо, командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський заявив про складну ситуацію на сході.

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