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"Буде ще важчим": Тарнавський попередив українців про складний 2024 рік

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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"Буде ще важчим": Тарнавський попередив українців про складний 2024 рік

ЗСУ на фронті

Також Тарнавський прокоментував, чи можливо закінчити війну 2024 року.

Наступний рік для України, можливо, буде важчим, ніж попередній.

Таку думку висловив командувач Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Тарнавський в інтерв'ю "ВВС News Україна".

"Я думаю, що наступний рік буде, можливо, ще важчим. Тому що ми повинні закінчувати ведення бойових дій і звільнення наших територій. І чим ближче до виконання цього завдання, головної мети – виходу на наші кордони, воно буде ще складніше. Ворог про це знає і буде творити все для того, щоб ми це завдання не виконали", - сказав він. 

На запитання, коли завершиться війна, Тарнавський відповів, що він це питання ніколи собі не ставить, а розглядає лише питання перемогти.

"Тому що завершити війну можна по-різному. Для нас, військових, це перемога", - зазначив він.

Нагадаємо, командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський заявив про складну ситуацію на сході.

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Дата публікації
Перегляди
867
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