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Окупанти вгатили по Херсонщині – є жертви та руйнування

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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Окупанти вгатили по Херсонщині – є жертви та руйнування

Обстріл Херсонщини / Фото: Associated Press

Росіяни знову атакували Херсонську область.

Окупаційна армія Росії 26 грудня атакувала Херсонську область – внаслідок удару загинули двоє людей.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.  

Окупанти вгатили по Микільському і Тягинці.

У Микільському зафіксовано щонайменше 26 "прильотів". Ворожим вогнем пошкоджено з десяток житлових будинків. Під завалами однієї з осель рятувальники виявили тіло загиблого 71-річного чоловіка. 

Також близько 10:40 росіяни обстріляли Тягинку. Травми, несумісні з життям, отримала одна людина.

Нагадаємо, за добу окупанти атакували 12 областей – що відомо про руйнування та наслідки ударів.

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Дата публікації
Перегляди
228
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