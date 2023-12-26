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"Якби Україна мала ще сотню ATACMS чи Storm Shadow": генерал Годжес про удар по Феодосії

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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"Якби Україна мала ще сотню ATACMS чи Storm Shadow": генерал Годжес про удар по Феодосії

Бен Годжес. / Фото: ТСН.ua

Півострів став би не придатним для військових цілей РФ.

Країна-агресорка Росія не змогла б використовувати територію анексованого Криму як основу для атак на цивільну інфраструктуру, аби Україна отримала від Заходу більше далекобійної зброї.

Про це написав у X (Twitter) екскомандувач військами США в Європі, генерал-лейтенант у відставці і військовий експерт Бен Годжес

"Уявіть, якби Україна мала ще сотню ATACMS, TAURUS, Storm Shadow чи SCALP? Крим став би непридатною для Росії базою... Ні військово-морського флоту, ні військово-повітряних сил, ні запусків дронів проти цивільних, ні логістичного вузла для підтримки російської оборони на півдні України... ні Керченського мосту", - наголосив генерал.

Як повідомлялося, вночі проти 26 грудня корабель Чорноморського флоту РФ "Новочеркаськ" в районі тимчасово анексованої Феодосії був атакований крилатими ракетами. Внаслідок удару знищено цей великий десантний корабель. 

Тим часом аналітик Defense Express Сергій Згурець вважає, що, ймовірно, ЗСУ завдали ударів по Феодосії ракетами Storm Shadow. За його словами, цей тип ракет дійсно може здійснювати такі ефективні удари.

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Дата публікації
Перегляди
1185
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