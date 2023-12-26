Зеленський прокоментував знищення корабля "Новочеркаськ" у Феодосії

Президент України Володимир Зеленський відреагував на знищення російського десантного корабля Чорноморського флоту "Новочеркаськ" в тимчасово анексованому Криму.

Про це він написав на своїй сторінці у Telegram.

Глава держави також подякував українським захисникам за успішну роботу.

"Вдячний нашим Повітряним силам за ефектне поповнення російського підводного Чорноморського флоту ще однією посудиною. Не буде окупантам жодного спокійного місця в Україні", - наголосив Зеленський.

Нагадаємо, вночі 26 грудня у Феодосії було знищено десантний корабель РФ "Новочеркаськ". Після потужних вибухів сталася масштабна пожежа. Крім того, відбувалася сильна детонація.

Повітряні сили поінформували, що корабель Чорноморського флоту атакували крилатими ракетами. Втім, якими саме - не уточнили.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТАК ЩЕ НЕ ВИБУХАЛО! Знищено русскій воєнний корабль "Новочеркасск", який перевозив "шахеди"!

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