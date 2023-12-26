В окупованому Бердянську сталися потужні вибухи

У вівторок, 26 грудня, у тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області лунали вибухи. У місті двічі сталася "бавовна".

Про це повідомив легітимний міський голова Мелітополя Іван Федоров.

"У "глибокому тилу" продовження "бавовни". Гучно у поки що окупованому Бердянську. Перший потужний вибух пролунав понад годину тому (після 11:00 - Ред.), другий - опівдні", - йдеться у повідомленні мера.

Федоров наголошує, що про наслідки "бавовни" окупанти мовчать. Деталей він також не повідомив.

Нагадаємо, цієї ночі в порту Феодосії пролунав потужний вибух. Після цього виникла пожежа. Під час удару було знищено великий десантний корабель "Новочеркаськ". Повітряні сили поінформували, що корабель Чорноморського флоту РФ був атакований крилатими ракетами. Втім, якими саме - не уточнили.

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