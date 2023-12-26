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Коли набуде чинності новий закон про мобілізацію 2024: нардеп назвав дату

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
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Коли набуде чинності новий закон про мобілізацію 2024: нардеп назвав дату

Мобілізація в Україні / Фото: ТСН.ua

Голосування в першому читанні за новий проєкт мобілізації може пройти 10-12 січня.

В Україні нові правила мобілізації почнуть діяти не раніше весни. Водночас голосування в першому читанні пройде, ймовірно, до 12 січня.

Про це з посиланням на народного депутата Олександра Горенюка, пише журналіст Андрій Цаплієнко.

Як зазначається, голосування в першому читанні за новий проєкт мобілізації може пройти 10-12 січня. Після чого може розпочатися подання правок в комітеті - на це піде ще до трьох тижнів.

Що буде відбуватися далі

  • ﻿﻿розгляд в Раді у другому читанні разом з усіма правками - кінець січня.
  • ﻿﻿підпис президента - у разі вето буде третє читання.
  • законопроєкт набрати чинності через один місяць після його опублікування.

Нагадаємо, що увечері 25 грудня до Верховної Ради України внесли новий законопроєкт №10378 про зміни до проведення мобілізації та військового обліку. Нововведення у проєкті викликали хвилю обурення у суспільстві.

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Дата публікації
Перегляди
2081
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