Категория
Украина
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В оккупированном Бердянске произошли мощные взрывы

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
4359
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В оккупированном Бердянске произошли мощные взрывы

Взрыв. / Фото: Associated Press

Детали "хлопка" неизвестны.

Во вторник, 26 декабря, во временно оккупированном Бердянске Запорожской области раздавались взрывы. В городе дважды произошел "хлопок".

Об этом сообщил легитимный мэр Мелитополя Иван Федоров.

"В "глубоком тылу" продолжение "хлопка". Громко в пока оккупированном Бердянске. Первый мощный взрыв раздался более часа назад (после 11:00 — Ред.), второй — в полдень", — говорится в сообщении мэра.

Федоров отмечает, что о последствиях "хлопка" оккупанты молчат. Детали он также не сообщил.

Напомним, этой ночью в Феодосийском порту раздался мощный взрыв.   После этого возник пожар. При ударе был уничтожен большой десантный корабль "Новочеркасск". Воздушные силы проинформировали, что корабль Черноморского флота РФ был атакован крылатыми ракетами. Впрочем, какими именно – не уточнили.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
4359
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация