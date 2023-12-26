В оккупированном Бердянске произошли мощные взрывы

Во вторник, 26 декабря, во временно оккупированном Бердянске Запорожской области раздавались взрывы. В городе дважды произошел "хлопок".

Об этом сообщил легитимный мэр Мелитополя Иван Федоров.

"В "глубоком тылу" продолжение "хлопка". Громко в пока оккупированном Бердянске. Первый мощный взрыв раздался более часа назад (после 11:00 — Ред.), второй — в полдень", — говорится в сообщении мэра.

Федоров отмечает, что о последствиях "хлопка" оккупанты молчат. Детали он также не сообщил.

Напомним, этой ночью в Феодосийском порту раздался мощный взрыв. После этого возник пожар. При ударе был уничтожен большой десантный корабль "Новочеркасск". Воздушные силы проинформировали, что корабль Черноморского флота РФ был атакован крылатыми ракетами. Впрочем, какими именно – не уточнили.

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