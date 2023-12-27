РФ випустила вночі майже 50 дронів: скільки БпЛА збила ППО

Окупанти атакували безпілотниками у кілька хвиль.

Вночі проти середи, 27 грудня, російська окупаційна армія атакувала Україну безпілотниками. Ворог запустив 46 іранських "Шахедів".

Про це повідомили у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ.

"Вночі російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 46 БпЛА типу "Shahed-136/131". Силами та засобами протиповітряної оборони знищено 32 ударні дрони", - йдеться у зведенні.

Повітряні сили ЗСУ підтвердили знищення 32 дронів. Протиповітряна оборона спрацювала у Миколаївській, Одеській, Херсонській, Дніпропетровській, Вінницькій, Запорізькій, Хмельницькій та Кіровоградській областях.

"Більшість безпілотників, які не вдалось збити, атакували прифронтові території, зокрема Херсонщину. Ще кілька БпЛА упали без наслідків", - повідомили у Повітряних силах.

Зазначається, що окупанти атакували "Shahed" із двох напрямків: Балаклави в анексованому Криму та Приморсько-Ахтарська, що в Краснодарському краї РФ. Росіяни запускали безпілотниками хвилями у різний час - від 19:00 26 грудня до 03:50 27 грудня.

Нагадаємо, ввечері 26 грудня ПС повідомили про загрозу БпЛА для Миколаївщини та Херсонщини. Згодом небезпека розширилася на інші регіони. Близько опівночі ЗМІ повідомили, що в Одесі пролунали вибухи. Сили оборон півдня заявили, що працюють.

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