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В Одесі пролунали вибухи - ЗМІ

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
Дата публікації
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373
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В Одесі пролунали вибухи - ЗМІ

Вибух / Фото: Facebook/Київська міська адміністрація

В області оголошена повітряна тривога.

В Одесі в ніч проти 27 грудня пролунали вибухи.

Про це інформують кореспонденти Суспільного.

"В Одесі лунають вибухи, повідомили кореспонденти Суспільного", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що протягом доби росіяни здійснили 20 обстрілів прикордоння на Сумщині, всього було зафіксовано 94 вибухи.

Крім того, ми раніше інформували, що 26 грудня армія РФ кілька разів атакувала місто з різних видів зброї. Троє людей поранені, один із них – у тяжкому стані.

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Дата публікації
Перегляди
373
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