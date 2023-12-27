В Одесі пролунали вибухи - ЗМІ

В Одесі в ніч проти 27 грудня пролунали вибухи.

Також читайте В окупованому Бердянську сталися потужні вибухи

Про це інформують кореспонденти Суспільного.

"В Одесі лунають вибухи, повідомили кореспонденти Суспільного", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що протягом доби росіяни здійснили 20 обстрілів прикордоння на Сумщині, всього було зафіксовано 94 вибухи.

Крім того, ми раніше інформували, що 26 грудня армія РФ кілька разів атакувала місто з різних видів зброї. Троє людей поранені, один із них – у тяжкому стані.

Читайте також: