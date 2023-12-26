Загарбники обстріляли Авдіївку: поранено двох людей

Російські загарбники обстріляли зі ствольної артилерії Авдіївку, через що у приватному секторі міста чоловік та жінка отримали поранення.

Про це інформує Суспільне з посиланням на речницю прокуратури Донеччини Анастасію Мєдвєдєву.

"Сьогодні, об 11:45, російська армія вчергове атакувала Авдіївку. За попередніми даними, проти мирного населення окупанти використали ствольну артилерію. Від влучання снарядів по території приватного домоволодіння зазнали тілесних ушкоджень 86-річний господар та його знайома 52 років, яка за ним доглядала. На момент обстрілу потерпілі перебували на подвір'ї", — розказала речниця.

У прокуратурі повідомили, що чоловіка з множинними осколковими пораненнями та жінку із переломом кісток доставили до медичного закладу.

Обстріл розслідують як порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що околиці Херсона знову потрапили під ворожий обстріл.

Крім того, ми раніше інформували, що окупанти обстріляли два населені пункти на Донеччині.

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